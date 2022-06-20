Боррель назвал блокаду экспорта украинского зерна военным преступлением РФ 20 июня, 11:26 Цей матеріал також доступний українською Боррель напомнил, что из-за действий России в Украине люди в некоторых странах миру страдают от голода (Фото:Kenzo Tribouillard/Reuters)

Блокада Россией экспорта украинского зерна является военным преступлением, заявил высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

«Это настоящее военное преступление. И я не могу представить, чтобы это длилось дольше», — сказал он перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, пишет Reuters.

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Боррель призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна.

«Мы призываем Россию разблокировать порты. Это немыслимо, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, в то время как в остальном мире люди страдают от голода», — резюмировал дипломат.

Страна-агрессор Россия намеренно блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

Кремль стремится спровоцировать голод в африканских странах, который приведет к волне миграции в Европу, надеясь оказать таким образом давление на ЕС.

Кремлевские чиновники требовали снять с РФ санкции, введенные за войну в Украине, в обмен на разблокировку украинских портов. США не будут отменять санкции против РФ в обмен на зерно, сообщало Politico.

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