Экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума — Bloomberg 14 августа, 00:36 Экспорт Турции в Россию достиг восьмилетнего максимума (Фото:Sevgi001461 / pixabay)

Экспорт Турции в Россию в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума почти в 3 млрд долларов, пишет Bloomberg.



Как пишет издание со ссылкой на заявление министра транспорта Турции Адиля Караисмаилоглу, торговля автомобилями со страной-оккупантом резко выросла на 58% за первые четыре месяца 2022 года.

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В то же время, согласно данным государственной статистической службы TurkStat, это лишь один из примеров широкого роста турецкого экспорта, который в первом полугодии достиг восьмилетнего максимума в 2,91 млрд долларов.

Для Турции это хорошая новость, поскольку президент Реджеп Тайип Эрдоган заинтересован в так называемой "новой экономической модели", пишет Bloomberg. Однако это разочарует союзников страны по НАТО, пытающихся выступать единым фронтом против России, чтобы изолировать ее экономику благодаря санкциям.

Несмотря на то, что Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передает оружие Киеву, официальный Стамбул воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы.

В частности, Турция продолжает импорт российских энергоносителей. На последней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, Эрдоган даже договорился об оплате российского газа в рублях.

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