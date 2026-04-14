Директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский в интервью Radio NV заявил, что сейчас Украина может предложить услуги по защите воздушного пространства любой стране.

«Украина не экспортирует оружие, а может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. Сейчас можем предложить такие услуги любой стране мира», — заявил Храпчинский в эфире Radio NV.

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Он объяснил, что если у Украины будет достаточно денег и правильная стратегия развития ОПК, она сможет предоставлять гарантии безопасности Европе.

Переговоры Украины об экспорте технологий безопасности — что известно

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в регионе Ближнего Востока и Залива и анонсировал новые соглашения по безопасности.

По его словам, речь идет о защите от ударных и других типов дронов в небе, а также решении задач безопасности на море. Как заявил Зеленский, украинский опыт в Черном море может быть применен и «на других глобально важных морских путях».

Украина находится в коммуникации по безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном и имеет запросы по взаимодействию с Ираком, рассказал президент Украины.

«Сегодня обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Есть содержательные запросы от государств Африки. Готовим основу и для более глубоких договоренностей по безопасности в Европе — уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать драфты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию», — написал президент.

11 апреля Зеленский заявил, что Украина имеет первые договоренности со странами Азии по экспорту возможностей безопасности.

10 марта Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать странам Персидского залива бороться с иранскими дронами. 20 марта он уточнил, что на Ближнем Востоке на тот момент находились 228 украинских экспертов.

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28 марта Зеленский посетил ОАЭ и Катар. Итогами визитов стало подписание Украиной 10-летнего соглашения по стратегическому сотрудничеству с Катаром и будущее заключение аналогичного соглашения с Эмиратами.

30 марта президент сообщил, что Украина во время переговоров с лидерами государств Персидского залива договаривалась о взаимной помощи в сфере обороны и энергетики. Речь шла о 10-летних договорах, в частности, о поставках морских дронов. 1 апреля Зеленский также заявлял, что Украина ведет переговоры с несколькими странами вне Ближнего Востока.