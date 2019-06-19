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Эксперт ООН заявила о «достоверных доказательствах» причастности саудовского принца к убийству Хашукджи

Вчера, 16:19
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Эксперт ООН заявила о «достоверных доказательствах» причастности саудовского принца к убийству Хашукджи - фото

REUTERS/Huseyin Aldemir

Джамаля Хашукджи убили в генконсульстве Саудовской Аравии

Существуют «достоверные доказательства» причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в октябре 2018 года, заявила независимый эксперт ООН.

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калама в последнем отчете по убийству Хашукджи призвала провести международное расследование в отношении высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии, включая кронпринца, передает AFP.

По ее словам, Хашукджи стал жертвой жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии. Она установила доказательства того, что Хашукджи был осведомлен о влиянии наследного принца Мухаммеда бин Салмана, и боялся его.

В докладе, опубликованном 19 июня, указывается, что «Саудовская Аравия специально использовала консульский иммунитет, чтобы приостановить расследование в Турции, пока место преступления не будет зачищено».

Спецдокладчик ООН считает, что проведенные Саудовской Аравией и Турцией расследования «не соответствовали международным стандартам». Она призвала приостановить судебный процесс над 11 подозреваемыми в Саудовской Аравии.

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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября 2018 года после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время «драки». Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство «огромной досадной ошибкой».

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что «накачают» лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Теги:   ООН Журналист Расследование Турция Саудовская Аравия

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