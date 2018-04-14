Экс-заместитель главы МИД Японии: Китай может легко оккупировать некоторые наши острова

Страны Азии усиливают безопасность. Недавно в Японии прошла презентация морской пехоты. Это первое подобная военная группировка страны, которая была создана со времен Второй мировой войны. Проект стартовал в рамках реформы Сил самообороны Японии, которая началась несколько лет назад.

Часть японского общества и оппозиция не восприняли эти изменения, однако наращивание японских военных сил продолжилось. Во время Форума по вопросам безопасности, который проходит в Киеве, журналист Радио НВ пообщался с бывшим заместителем министра иностранных дел Японии, международным политическим экспертом Казуюки Хамадой о том, почему его страна пошла на такие шаги и какая ситуация сложилась в регионе.

Около недели назад Япония представила свою морскую пехоту. Можем ли мы говорить, что ситуация в мире настолько нестабильна, что Япония впервые после Второй мировой войны начала строить свою армию? Можем ли мы назвать это армией?

По мировым стандартам мы занимаем пятое или шестое место по мощи военных сил. Конечно, у нас пацифистская конституция, которая была написана и внедрена оккупационной администрацией США. Поэтому мы были вынуждены распустить всю свою армию. Но у нас есть право на самооборону. У нас есть солдаты, воздушные силы, флот и с недавних пор - морская пехота. По международной классификации это можно считать армией, но мы называем это Силами самообороны. Это не полиция, не охрана общественного порядка, а полноценная военная сила.

В последнее время Китай начал развивать свои морские силы. Их корабли иногда нарушают территориальные воды Японии. Поэтому мы должны быть подготовлены на случай экстренной ситуации. У нас есть некоторые необитаемые острова, на которые китайцы очень легко смогут высадиться и оккупировать. Так что нам нужны такие морские пехотинцы, которые быстро смогут туда добраться и отвоевать территорию. Мы делали их по образцу американских морпехов и мы с ними тесно сотрудничаем.

Это как-то связано с Крымом? Вы боитесь, что такая же ситуация может случиться и с вашей страной?

Оккупация Крыма Россией - это другое. Наши необитаемые острова растянулись вдоль всего японского архипелага. И если Китай высадит свои войска на них, мы не сможем этому противостоять. Впервые за новейшую историю Японское правительство осознало это и выдало соответствующие указы и выделило бюджеты на создание такой военной силы.

Если Китай наращивает силы, нам также нужно это делать

А как реагирует японское общество? Еще два года назад по стране прокатилась волна мощных пацифистских протестов.

Большинство японцев пацифисты, это правда. И им не нравится видеть, что бюджет на оборону настолько возрос. У нас очень много проблем. Нам надо стимулировать экономику, выплачивать социальные гарантии, но также нам самим нужно защищать свои острова. Если это игнорировать, все достижения Японии за эти годы будут уничтожены. Каждая страна имеет право себя защитить! Поэтому когда мы так сказать "дистанционно защищали" острова - это было ошибкой. Если Китай наращивает силы, нам также нужно это делать. Мы разместим специальные силы на островах Кюсю и Исигаки для быстрых контратак.

Китай для вас самая большая угроза для Японии? С какими еще соседями у вас напряженные отношения.

Наибольшей угрозой для Японии на сегодняшний день является Северная Корея. У них есть около 300 средних по размеру ракет которые нацелены на нас или на американские военные базы на территории страны. Это угроза номер один. Вторая - это развитие китайского флота. У них очень большой военный потенциал, поэтому с Китаем мы всегда на чеку. Тем более, что они постоянно проводят морские учения с Россией. Мы за этим наблюдаем. С Южной Кореей мы партнеры, у нас тесные экономические и культурные связи. Но у нас есть нерешенный исторический вопрос, ведь Корея была колонией Японии, для них это очень болезненная проблема. Поэтому в случае, если Северная и Южная Кореи объединятся, они станут ядерной страной с очень большими антияпонскими настроениями. Нас это тревожит.

Что касается США - мы союзники. У нас подписаны договоры об обороне, американские базы стоят по всей стране, мы платим большие деньги за нашу безопасность. На данный момент не может быть прямого противостояния Японии с США, мы не видим их как противников. Однако появился президент Трамп, который продвигает специальные экономические ограничения на японскую сталь и алюминий. Это похоже на экономическую войну. Это может привести к более широкому конфликта между нашими странами, но мы должны быть готовы к дальнейшим американским законам, которые могут помешать мировой торговле.

А ваши отношения с Москвой? Формально вы еще находиться в состоянии войны. Также Япония не выслала российских дипломатов после инцидента в британском Солсбери.

На данный момент не может быть прямого противостояния Японии с США. Однако появился президент Трамп

Сейчас в Токио прибыл новый посол из России. Он пытается убедить нас в том, что Москва готова к улучшению отношений с Японией, несмотря на территориальные претензии и скандал с отравлением. Мы также не присоединяемся к международным санкциям. Нравится нам это или нет - Россия и Китай наши соседи. Большие соседи. Мы должны с ними считаться. Если будет 100% доказано, что отравление было организовано российскими властями, мы присоединимся к этим санкциям. Но пока этого не случилось. Более того, в следующем месяце наш премьер-министр встретится с Путиным в Москве. Мы хотим расширить пространство для переговоров.

Но он также собирается встретиться и с Дональдом Трампом. Какие темы они будут обсуждать?

Их две. Первая - это Северная Корея. Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном. Поэтому премьер-министр Синдзо Абэ хочет его попросить напомнить о японских заключенных в этой стране, которых репрессировали отец и дедушка Ким Чен Ына. Если Северная Корея хочет наладить отношения с США, они должны соблюдать законы. В то же время вопрос японских заключенных очень серьезный. Президент Трамп в прошлом году встречался с их семьями и был очень тронут. Поэтому Абэ хочет, чтобы Трамп об этом напомнил.

Второй темой переговоров станет экономическая война. Президент Трамп очень неожиданно заявил, что США должны поднять налоги для японской и китайской продукции. Но для Южной Кореи они сделали исключение. Это очень деликатный вопрос, ведь Япония и США ближайшие партнеры. Почему они относятся к нам так же как и к Китаю, который является их потенциальным противником? Поэтому мистер Абэ будет пытаться убедить Трампа, что Япония тоже должна быть исключением в этих экономических вопросах.

А какими вы видите отношения Японии и Украины в ближайшие пять лет?

Поскольку Украина находится в срединные Европы, и у вас такая удачная позиция для того, чтобы быть мостом между Азией и Европой, многие хотят с вами сотрудничать. Не только Китай но и Япония. Так что мы планируем разработать план трехстороннего кооперации Китай-Япония-Украина. Это большой потенциал, который принесет нашим странам много выгоды. Мы должны работать в этом направлении.