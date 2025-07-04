«Это было смешно». Экс-советник Трампа рассказал, на что он рассчитывает в отношении Путина и какое сотрудничество Кремль ранее предлагал США

Трамп уже начал осознавать, что Путин сам не остановится, заявил экс-советник президента США (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война завершилась на условиях, выгодных Украине, и считает, что сможет заключить «большую сделку» с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал генерал и экс-советник Трампа по нацбезопасности (с февраля 2017 года до апреля 2018) Герберт Макмастер в интервью ВВС Украина.

По словам Макмастера, рассчитывая на «сделку» с Путиным, Трамп, возможно, не до конца понимает, что Кремль настроен на то, чтобы лишить Украину суверенитета.

«Путин одержим идеей восстановить „величие России“ и желанием отомстить за унижение после распада СССР», — подчеркнул бывший советник президента США по нацбезопасности.

Макмастер также предположил, что Трамп уже начал осознавать, что Путин не остановится, пока не остановят его. Кроме того, добавил Герберт Макмастер, провоцирует российского диктатора слабость, а не сила.

«Он создает иллюзию российской силы именно тогда, когда находится в критическом положении — и из-за непропорциональных потерь, и из-за опустошительного вреда, который война наносит его экономике», — говорит генерал.

Трамп, по словам его экс-советника, также начал осознавать, что никакой сделки с Путиным не будет, пока на него не будут оказывать давление.

«Похожая ситуация была с Ираном. Трамп хотел „большую сделку“ с этой страной. Дал на это 60 дней. Но Иран из-за своей идеологии, враждебной к США, Израилю и арабским странам, не пошел на уступки — и Трамп принял военные меры», — отметил Макмастер, выразив надежду, что такой же подход будет к Путину.

Герберт Макмастер также указал на то, что Путин прибегает к лести, неискренности и обману. Он создает иллюзию дружбы, пытается убедить, что РФ является жертвой НАТО и отвлекает внимание Трампа пустыми обещаниями. Мол, он может помочь с Ираном и Китаем.

«Когда я был советником по нацбезопасности, Путин предлагал нам сотрудничество в сфере кибербезопасности — это было смешно. Он говорил: „Мы можем вместе бороться с терроризмом“. А на самом деле имел в виду: „Помогите мне продолжать массовые убийства в Сирии“», — рассказал генерал в интервью.

Он также добавил, что Путин является выдающимся лжецом и его действия направлены на то, чтобы изобразить Россию очень сильной, а Украину слабой.

«Но украинцы доказали, что они являются владельцами своего будущего», — подчеркнул Герберт Макмастер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным 3 июля ему не удалось достичь «никакого прогресса» по прекращению огня в Украине.