Экс-советник президента США Бэннон планирует помочь правопопулистам выиграть выборы в Европарламент

Бывший стратег президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон планирует потратить 80% своего времени в Европе на помощь правым популистам выиграть выборы в Европарламент в мае 2019 года. Об этом сообщает DW со ссылкой на выступление Бэннона в Риме.
По словам Бэннона, после выборов в Конгресс США в ноябре он будет проводить "80 процентов своего времени в Европе, готовясь к выборам в Европарламент".
В Риме Бэннон презентовал свою новую инициативу под названием Движение, которая должна объединить партии с общими интересами ради взаимопомощи, "нужной, чтобы выиграть выборы".
Движение Бэннона уже поддержала итальянская правопопулистского партия Лига Севера, к которой относится министр внутренних дел и вице-премьер-министр Италии Сальвини.
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