Следующие три недели будут решающими, они определят исход войны России против Украины — экс-сотрудник Пентагона 11 апреля, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Майкл Райан считает, что украинцы могут победить (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Экс-заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Майкл Райан заявил, что следующие три недели войны России против Украины будут решающими.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об это сообщает Sky News.

«Следующие три недели будут решающими. Они определят исход войны», — сказал он.

По его словам, что хотя оккупанты «переоценили свою цель в войне» и сосредоточились на восточной Украине, их «главная проблема» будет заключаться в том, смогут ли они «восстановить достаточную боевую мощь» и противостоять «очень опытным» украинским силам на востоке.

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«Если мы на Западе сможем усилить срочность в снабжении украинцев, доведя до уровня Берлинского воздушного лифта, украинцы действительно смогут выйти из этой ситуации с победой», — сказал он.

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Комментируя назначение генерала Александра Дворникова командующим российскими войсками в Украине, Райан сказал, что, по его мнению, новый командующий вернется к «классической российской тактике», включая «массированные воздушные и артиллерийские атаки».

Однако, по его словам, в конце концов Россия понесет «еще больше потерь при таком подходе».

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