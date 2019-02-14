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Экс-сотрудницу контрразведки ВВС США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

Сегодня, 05:59
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fbi.gov

39-летнюю Монику Уитт обвиняют в передаче секретных данных иранскому правительству

Бывшей сотруднице контрразведки ВВС США Монике Уитт, которая шесть лет назад дезертировала в Иран, предъявлены обвинения в шпионаже в интересах иранского правительства.

Как сообщается на сайте ФБР, большое жюри присяжных в Вашингтоне предъявило 39-летней Уитт обвинения в разглашении кодового названия и секретной миссии американской военной программы иранскому правительству. В тексте обвинения также говорится, что она помогала иранским спецслужбам собирать данные о своих бывших сослуживцах.

В обвинении также упомянуты четверо иранских граждан, которым грозят обвинения в сговоре, компьютерных взломах и хищении персональных данных в отношении бывших сослуживцев Уитт в 2014 и 2015 годах. 

Как сообщается, мужчины, работавшие в интересах Корпуса стражей Исламской революции, использовали фальшивые аккаунты в соцсетях, чтобы с помощью вредоносного программного обеспечения тайно получить доступ к компьютерам своих объектов.

"Данное дело подчеркивает угрозы для сотрудников нашей разведки и показывает, на что готовы пойти наши противники, чтобы их идентифицировать, раскрыть и, в некоторых редких случаях, обратить их против страны, которую они поклялись защищать", – заявил заместитель генерального прокурора по вопросам национальной безопасности Джон Демерс.

Теги:   Иран ВВС США Шпионаж США ФБР

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