Экс-президент Франции назвал главную цель Путина на Донбассе

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что российский президент Владимир Путин больше всего стремится превратить войну в Украине в замороженный конфликт, чтобы контролировать эту территорию.

Выступая на конференции в университете города Монс в Бельгии, Олланд отметил, что Путин хочет не допустить того, чтобы украинские власти восстановили контроль над своей территорией, вплоть до границ с Россией, включая Крым, сообщает Радио Свобода.

На вопрос студентов, есть ли польза от нормандского формата, Олланд ответил утвердительно.

"Я провел много часов в телефонных разговорах с Меркель, Путиным и Порошенко. Я не знаю точно, что эти консультации дали, но думаю, что они дали хотя бы одну вещь: велся диалог. А когда идет разговор, прекращаются убийства одних другими. Это и есть и тогдашней, и нынешней выгодой нормандского формата", - считает бывший лидер Франции.

Он пояснил, что когда боевики на Донбассе продолжали свое наступление, была насущная необходимость: добиться прекращения огня, после чего отвести тяжелое и легкое вооружение.

"В Минске тогда игра велась между Владимиром Путиным, Петром Порошенко, с одной стороны, и мной и Ангелой Меркель, которые были там для достижения цели прекратить огонь. Путин хотел, чтобы режим тишины начался как можно позже, а Порошенко - как можно скорее. В конце концов, активная фаза войны была остановлена, но это не значит, что после Минска прекратилась гибель военных", - отметил Олланд.