Экс-премьеру Италии Берлускони разрешили участвовать в выборах

Надзорный суд Милана отменил действовавший в отношении бівшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони запрет на участие в выборах. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на итальянскую газету Коррьере делла сера.

Сообщается, что вердикт надзорного суда был вынесен 11 мая во второй половине дня. Решение вступило в силу немедленно. Таким образом, если в Италии в скором времени пройдут новые выборы, Сильвио Берлускони сможет выдвинуть свою кандидатуру.

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Берлускони несколько лет назад был лишен права баллотироваться на выборах, так как был признан виновным в финансовых махинациях. В частности, он не мог принимать участие в парламентских выборах, прошедших в этом году, и на данный момент не может претендовать пост премьера и другие высокие государственные посты.