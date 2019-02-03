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Экс-премьер Македонии объяснил, что бежал в Венгрию из-за угрозы убийства

Сегодня, 15:32
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EPA

Груевский заявил, что его собирались убить

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский заявил, что бежал в Венгрию, потому что получил информацию о подготовке покушения на него.

Об этом он рассказал в интервью македонскому телеканала Sitel, передает Радио Свобода.

Груевский сообщил, что намеревался отбыть двухлетний срок заключения, к которому его приговорили в Македонии, даже несмотря на то, что считает этот приговор "безумными безосновательными обвинениями".

"Но ... я получил информацию, что кто-то планирует мое убийство в тюрьме. Тогда я изменил свое мнение", - рассказал экс-премьер в интервью.

Груевский отметил, что информацию о подготовке покушения на его убийство он получил от "хорошо информированных людей внутри тюрьмы". Именно поэтому, по его словам, он решил оставить Македонию.

Экс-министр и ранее заявлял об угрозах убийства в Македонии. В то же время власть Македонии отрицала политический характер преследования Груевского.

Напомним, что бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский бежал в Будапешт в ноябре 2018 года, после того, как его осудили на два года тюрьмы за коррупцию.

Венгрия предоставила убежище Груевскому и объяснила это "политическим преследованием" со стороны Македонии. Груевский был премьер-министром Македонии с 2006 по 2016 года.

Теги:   Коррупция Венгрия Македония

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