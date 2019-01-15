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Экс-посол Украины в Британии о причине Brexit: Членство в ЕС "размывало" роль этой страны

Сегодня, 18:58
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Владимир Хандогий

Одной из причин инициации подготовки выхода Великобритании из состава Европейского союза стала "непонятные" для британцев скорость и глубина интеграции в ЕС.

Такое мнение в интервью Радио НВ выразил бывший посол Украины в Великобритании, экс-заместитель министра иностранных дел Владимир Хандогий.

"Скорость и глубина интеграции, которую предложил Брюссель и большинство государств-членов Европейского союза, оказались для Великой Британии <...> непонятными, и они ее не восприняли", - сказал он.

По мнению Хандогия, Британия восприняла соответствующий темп интеграционных процессов как "посягательство на особый статус" страны.

"Ее [Великобритании, - Ред.] роль в мире, которую она считала, что имеет, будучи Британской империей, колониальной державой и т.п., то ее членство в Европейском союзе размывало эту роль", - добавил экс-посол.

Напомним, 12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС по Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный имунитет на один год. 

Накануне внутрипартийного суда парламент должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря, но Тереза Мэй решила его отменить из-за недостаточной поддержки со стороны депутатов. Основным проблемным моментом для Лондона остается вопрос о границе между Великобританией и Ирландией (входящей в состав ЕС) после Brexit.

Позже Мэй заявила, что парламент проведет голосование по соглашению по Brexit на неделе, которая начинается 14 января 2019 года.

Лидеры 27 стран-членов ЕС поддержали соглашение о выходе Великобритании из блока. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение по выходу Великобритании из ЕС "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия преимущественно проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Радио НВ Brexit Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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