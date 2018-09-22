Экс-посол США в России заявил, что не видит реалистичных условий, при которых Путин выведет войска с Донбасса

Макфол считает, что военными действиями Путин помешал России добиться нужных ей настроений в Украине

Бывший посол США в России Майл Макфол, которому сейчас запрещен въезд в РФ, в интервью НВ заявил, что не видит реалистичного сценария вывода российских войск из Украины.

"Я просто не вижу реалистичных условий, при которых сценарий вывода российских вой­ск с Донбасса мог бы произойти. Даже в связи с президентскими и парламентскими выборами в Украине", - сказал он.

В то же время, Макфол отметил, что Путину не удалось в полной мере остаться участником украинской политической повестки дня с помощью военной мощи и теперь он пытается добиться этого политическими методами. Но эта тактика может сработать лишь при условии расширения пророссийского электората в Украине.

"Мой вывод из всего этого парадоксален: военными действиями Путин помешал России добиться нужных ей настроений в Украине, и это сломало его политическую стратегию в вашей стране", - подытожил Макфол.

Ранее о том, что самым действенным способом отдаления Украины от России является война, которую Россия ведет на Донбассе, заявлял украинский писатель Сергей Жадан.

Читайте полный текст интервью с Майклом Макфолом в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 20 сентября 2018 года