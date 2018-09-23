Экс-посол США в России считает, что инстинкт Трампа в отношении Путина глубоко ошибочен

Экс-посол США в России Майл Макфол, которому сейчас запрещен въезд в РФ, в интервью НВ оценил инстинкт Трампа в отношении Путина как "глубоко ошибочный", отметив, что президент США в политике полагается на инстинкты.

По словам Макфола, все американские президенты, с которыми он работал, "в той или иной степени" верили в возможность договориться о вопросах внешней политики со своими оппонентами с глазу на глаз.

"И Трамп в это верит, как никто другой. Он персонализирует все двусторонние отношения американской внешней политики и считает, что внешняя политика США - его личное дело. Однако я думаю, что внешняя политика должна проводиться не в интересах одного Трампа, а в интересах всей Америки", - подчеркнул экс-посол США в России.

По словам Макфола, Трамп искренне считает, что поддерживать хорошие отношения с Путиным - это правильная цель внешнеполитических действий. Однако сами по себе хорошие отношения ничего не значат, если противоположная сторона разрушает мировой баланс безопасности.

Напомним, 19 июля комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, Макфол заявил, что эта встреча была скорее желанием американского лидера перезагрузить личные отношения с оппонентом. Макфол назвал переговоры "позорными и катастрофическими".

Экс-дипломат добавил, что встреча в Хельсинки может стать переломной для Трампа в его отношениях с американским истеблишментом. Кроме того, по словам Макфола, переговоры показали различия между личной позицией американского лидера и позицией США по отношениям с РФ.

Читайте полный текст интервью с Майклом Макфолом в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 20 сентября 2018 года