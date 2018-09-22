22 сентября 2018, суббота

Экс-посол США в России: К сожалению, мы будем говорить про Минский процесс еще очень много лет

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Макфол: Не вижу у россиян искреннего желания начать серьезную дискуссию в Минском формате
Фото: Александр Медведев / НВ

Макфол: Не вижу у россиян искреннего желания начать серьезную дискуссию в Минском формате

Бывший посол США в России Майл Макфол, которому сейчас запрещен въезд в РФ, в интервью НВ пессимистично отозвался о перспективах Минского процесса, отметив, что не видит в поведении России ничего нового.

"Это оптимисты говорят, что российский президент Владимир Путин ждет результатов президентских выборов в Украине, чтобы предложить какой‑то новый сценарий. Но я не принадлежу к оптимистам и не вижу у россиян искреннего желания начать серьезную дискуссию в Минском формате. К сожалению, мы будем говорить про Минский процесс еще очень много лет", - сказал Макфол.

Напомним, 1 сентября спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявлял, что убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей. После этого глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан заявил, что ликвидация Захарченко неизвестными - не повод отменять Минские соглашения.

В ноябре 2017 года о неэффективности Минских соглашений заявлял глава МВД Украины Арсен Аваков. В сентябре 2017 года о том, что Минский формат урегулирования ситуации на Донбассе неэффективен заявляла звезда мировой дипломатии и экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.

Несмотря на многочисленные призывы мировых лидеров, Россия не выполняет Минские соглашения и не прекращает обстрелы украинских военных на Донбассе.

Читайте полный текст интервью с Майклом Макфолом в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 20 сентября 2018 года

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