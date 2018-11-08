Экс-посол США предложил изменить подход к внедрению санкций против РФ

Западным странам следует расширить санкции против России и изменить общий подход к внедрению ограничительных мер, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны, передает Укринформ.

"Нужно больше санкций. Пока санкции действовали вдогонку, они наказывали Россию за уже совершенные плохие действия. Нам же следует ввести проактивные санкции, которые заблаговременно дадут Москве знать, что в случае продолжения воровства, ограничения усилятся", - сказал Хербст.

По его убеждению, достичь "проактивности" санкций можно, например, указав, что гибели украинских военных приведут к усилению ограничительных мер.

"Или же в новых санкциях может утверждаться, что следующие захваченные 35 км кв Украинской территории приведут к усилению санкций. Таким образом Москва заранее будет знать, что ее действующее поведение приводит к усилению санкций", - отметил бывший дипломат.

Он также предложил запретить некоторым российским лодкам заходить в Западные порты из-за препятствования Россией свободной мореходности в Азовском море.

"США, Канаде и ЕС следует рассмотреть возможность введения законодательства, которое бы запретило российским лодкам из Ростова-на-Дону швартоваться у наших портах, пока продолжаются притеснения украинского мореплавания", - подытожил Хербст.