Экс-послы и эксперты США озвучили, какие реформы являются критически важными для Украины

Friends of Ukraine Network (Американская сеть друзей Украины), куда входят экс-послы и эксперты США, озвучили критически важные реформы, которые необходимо осуществить в Украине.

Заявление инициативы Friends of Ukraine Network опубликовано на сайте негосударственной Фундации Украина-США.

Документ подписали бывшие послы США в Украине Уильям Миллер, Стивен Пайфер, Роман Попадюк, Уильям Тейлор и эксперты известных организаций.

"Мы (Friends of Ukraine Network - ред.) аплодируем Украине за то, что она осуществила больше реформ во многих отраслях за последние четыре года, чем за предыдущие два десятилетия, но ей нужно проявить более крепкое лидерство, больше усилий и преданности в борьбе со всеобъемлющей и давно существующей коррупцией в государственной и частной сферах", - говорится в заявлении.

Несмотря на создание новых антикоррупционных органов, в том числе НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАЗК, их структура остается незавершенной, работе существующих органов оказывают препятствие, антикоррупционные активисты подвергаются несправедливости и преследованиям, добавили экс-послы и эксперты.

В своем заявлении они также призвали Верховную Раду и правительство Украины к немедленным и срочным действиям в создании независимого специализированного антикоррупционного суда в полном соответствии с рекомендациями Венецианской Комиссии и условий программы МВФ; поддержке, а не подрыве работе НАБУ и САП; реформе НАЗК и обновлении его руководства, чтобы обеспечить полный и эффективный контроль над проверкой состояния украинских должностных лиц. А также к отмене дискуссионных положений антикоррупционного закона, требующего от физических лиц и организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью, подавать ежегодные декларации об имуществе.

Также эксперты призывают отменить или ограничить неприкосновенность депутатов таким образом, чтобы сделать возможным законное уголовное преследование преступлений, особенно по коррупционным делам.

Стоит отметить, что Американская Сеть Друзей Украины - это внепартийная, неформальная коалиция бывших послов, международных специалистов по безопасности и других специалистов, имевших дело с ключевыми аспектами отношений Украины с США и международным сообществом.

Ранее сообщалось, что в ЕС анонсировали визит Могерини в Киев для проверки проведения реформ.