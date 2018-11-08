Экс-министру юстиции Монако предъявили обвинения по делу российского олигарха Рыболовлева - СМИ

Экс-главе Департамента юридических услуг Монако Филиппу Нармино выдвинуты обвинения в коррупции в рамках расследования дела российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сообщает Europe1, ссылаясь на прокуратуру Монако.
Нармино обвинили в пассивной и активной торговли влиянием и пассивной коррупции, а также в нарушении тайны следствия.
Обвинение по этому делу предъявлено также его жене и сыну.
Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.
7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.
В Монако во время допроса следователи задали задержанному миллиардеру около 600 вопросов, однако он отказался отвечать на них.
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