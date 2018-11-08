Экс-министру юстиции Монако предъявили обвинения по делу российского олигарха Рыболовлева - СМИ

Экс-главе Департамента юридических услуг Монако Филиппу Нармино выдвинуты обвинения в коррупции в рамках расследования дела российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сообщает Europe1, ссылаясь на прокуратуру Монако.

Нармино обвинили в пассивной и активной торговли влиянием и пассивной коррупции, а также в нарушении тайны следствия.

Обвинение по этому делу предъявлено также его жене и сыну.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.

В Монако во время допроса следователи задали задержанному миллиардеру около 600 вопросов, однако он отказался отвечать на них.