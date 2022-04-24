«Российские деньги долго грели карман». Экс-мэр Дюссельдорфа усомнился в преступлениях России в Украине: в Офисе президента отреагировали 24 апреля, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель (Фото:Wikimedia Commons)

Член провластной Социал-демократической партии Германии, бывший мэр Дюссельдорфа Томас Гайзель раскритиковал в своем блоге украинского посла Андрея Мельника, усомнившись в военных преступлениях РФ в Украине.

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Как сообщает немецкое издание Der Westen, Гайзель в колонке под названием «Довольно, господин Мельник» назвал посла Украины «пиар-профессионалом» и раскритиковал политику Запада по Украине в контексте противостояния агрессии России.

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В частности, политик считает, что заявления украинского посла о том, что Россия ведет войну на уничтожение в Украине, не соответствуют действительности, поскольку ненадежно доверять «словам жертвы войны, то есть Украины».

Также Гайзель не верит в масштабы разрушений украинских городов: «К примеру, неужели Мариуполь действительно уничтожен на 90%. Фото, которые мы видим, ужасные. Но разве они не всегда об одном и том же?»

А еще он считает некорректными заявления Украины о геноциде со стороны РФ, учитывая события в Буче: «Разве украинская риторика в конце концов не банализирует военные преступления в Сребренице, Сонгми, Бабьем Яру, а еще ночные бомбардировки Дрездена, в которых погибли где-то 30 тысяч человек?»

В заключение Гайзель сомневается в необходимости военной помощи Украине, поскольку «Украина, вероятно, не сможет выиграть войну».

«Это же будет равнозначно беспрецедентному унижению России, а одна лишь национальная гордость России не позволит допустить такой сценарий любой ценой с использованием всех средств», — считает немецкий политик.

Как отмечает Der Westen, сообщение политика раскритиковали и его однопартийцы, и политические оппоненты. К примеру, Мона Нойбаур от Партии зеленых назвала сообщение Гайзеля «самой жалкой вещью, которую она читала за длительное время».

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В Украине уже отреагировали на противоречивые заявления экс-мера Дюссельдорфа. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил Гайзелю приехать в Украину и увидеть все своими глазами.

«Думаю, господин Гайзель может приехать и задать вопрос мужчине, потерявшему семью в Одессе (фото), родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя», — написал Подоляк в Twitter.

«Удобно, видимо, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам следует подумать, не придется ли извиняться за них их внукам», — добавил замглавы ОП.

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