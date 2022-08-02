«Могут ждать годы войны». Экс-лидер оппозиции Британии призвал прекратить вооружать Украину

2 августа, 20:55
Джереми Корбин (Фото:Jeremy Corbyn / Facebook)

Джереми Корбин (Фото:Jeremy Corbyn / Facebook)

Бывший лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин призвал западные страны прекратить вооружать Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

«Влияние оружия не приведет к решению, оно лишь продолжит и усилит эту войну. Нас могут ждать годы и годы войны в Украине», — сказал он в интервью Al Mayadeen, бейрутскому телеканалу, транслирующему пророссийские репортажи после вторжения России в Украину.

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Он также сказал, что эта война губительна как для народа Украины, так и для народа России.

«Что меня разочаровывает, так это то, что почти никто из мировых лидеров не использует слово „мир“; они всегда используют язык большей войны и более воинственной войны. Эта война губительна для народа Украины, для народа России, для безопасности всего мира, и потому для мира нужно приложить гораздо больше усилий», — добавил Корбин.

Он призвал к более важной роли ООН для завершения войны и предложил привлечь другие международные органы, такие как Африканский Союз или Лига арабских государств, если ООН не сможет помочь договориться о прекращении огня.

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1 августа посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что Лондон принял решение о передаче нескольких своих военных кораблей украинским силам.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Военная помощь Джереми Корбин Война России против Украины

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