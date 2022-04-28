«Путин уважает силу». Запад должен готовиться к войне с Россией — экс-командующий НАТО 28 апреля, 11:47 Цей матеріал також доступний українською Ричард Ширрефф (Фото:Chatham House/www.flickr.com)

Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с Россией.

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Об этом сообщает BBC.

По его словам, очевидная эскалация военных целей является «совершенно верным подходом».

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«Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано во всем альянсе», — сказал он.

Ширрефф добавил, что Путин может отреагировать агрессивно, но подчеркнул, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность Запада.

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«Худший вариант — это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что, наконец, Путин уважает силу», — сказал он.



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