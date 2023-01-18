«Путин планирует новое наступление». Переданных Украине танков недостаточно, нужно отправить 300−500 штук — экс-командующий НАТО в Европе 18 января, 09:22 Украинские военные (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Экс-главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, заявил, что Запад должен сделать гораздо больше для Украины, особенно после удара по многоэтажке в Днепре.

Об этом сообщает CNN.

«Мы должны дать Украине оружие, чтобы изгнать Россию. Россия не сдается в своих действиях, Путин мобилизует больше сил. Он планирует еще одно наступление», — сказал Кларк.

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По его словам, Украине нужно 300, 500 танков.

«Здорово, что мы дарим им десять танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого не достаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому», — сказал он.



Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать Украине «небольшое количество» Leopard.

16 января глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна направит в Украину эскадрон танков Challenger 2.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран готовы передать ВСУ танки Leopard, но ждут решение Германии. Ранее Bloomberg сообщал, что Германия на этой неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2 до встречи в формате Рамштайн 20 января.