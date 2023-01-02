Три возможных направления. Экс-командир Азова прогнозирует второе большое наступление россиян 2 января, 19:47 Мобилизованные россияне в Ростовской области РФ, 31 октября (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Экс-командир полка Азов Максим Жорин в интервью RADIO NV назвал три возможных направления второго большого наступления россиян, которое, по его мнению, должно произойти.

«Я уверен в том, что оно будет. И оно будет за счет тех подразделений, которые они сейчас собрали из мобилизованных. Пока мы смеялись над видосиками, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружение», — сказал Жорин в эфире RADIO NV.

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Он отметил, что из мобилизованных россиян не получится сформировать «какие-то сверхпрофессиональные подразделения», однако их будет очень много.

«Я уверен, что мобилизовали гораздо больше, чем 300 тысяч. Их все же вооружат, их все-таки посадят на технику. И именно за счет этих подразделений попытаются сделать вторую волну наступления, во время которой, скорее всего, они попытаются увеличить линию фронта, выбрав одно из направлений, на котором наступать — или Харьковская область, или Киевская область, или даже западные области», — считает экс-командир полка Азов.

По мнению Жорина, россияне пока не выбрали на каком направлении наступать, «но мы понимаем, что такие сценарии есть, украинская армия готовится к любому из них».

«Нужно понимать, что это будет непростое время, оно нас впереди ждет. И это будет огромная проблема. И все эти мобилизованные еще много бед принесут на нашу землю», — добавил он.

Ранее о планах России осуществить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году заявляли президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам Залужного, РФ может пойти в новое наступление в феврале, «в лучшем случае в марте, в худшем — конце января». По его словам, это может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.

Резников говорил, что россияне могут снова атаковать уже в феврале. Он сказал, что вторая часть мобилизованных, около 150 тысяч человек, начала свои тренировочные курсы в разных лагерях — для подготовки нужно не менее трех месяцев.