Экс-канцлер Германии заявил о законности аннексии Крыма
15 июня, 09:27
Бывший канцлер Германии и экс-лидер Социал-демократической партии Герхард Шредер заявил, что Россия законно аннексировала Крым.
Он также в очередной раз высказался за отмену санкций против Москвы.
Об этом сообщает Bild.
«Крым — это древняя русская территория. В советские времена не было разницы, где Крым был территориально. Но сейчас это не так», — сказал Шредер.
Шредер считает, что аннексия Крыма с юридической точки зрения состоялась якобы с одобрения местного населения, поэтому Россия «не совершала агрессивных действий».