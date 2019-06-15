Экс-канцлер Германии заявил о законности аннексии Крыма 15 июня, 09:27 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Maxim Shemetov Герхард Шредер заявил о законности аннексии Крыма REUTERS / Maxim Shemetov

Бывший канцлер Германии и экс-лидер Социал-демократической партии Герхард Шредер заявил, что Россия законно аннексировала Крым.

Он также в очередной раз высказался за отмену санкций против Москвы.

Об этом сообщает Bild.

«Крым — это древняя русская территория. В советские времена не было разницы, где Крым был территориально. Но сейчас это не так», — сказал Шредер.

Шредер считает, что аннексия Крыма с юридической точки зрения состоялась якобы с одобрения местного населения, поэтому Россия «не совершала агрессивных действий».