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"Экс-главу" Приднестровья приговорили к 16 годам лишения свободы

Сегодня, 11:28
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Фото: president.gospmr.ru

Бывшего президента псевдореспублики ПМР заочно приговорили к 16 годам тюрьмы

Так называемый Верховный суд самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") заочно приговорил ее бывшего президента Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 млн приднестровских рублей (свыше 31 млн евро).

Об этом сообщил телеканал Первый Приднестровский.

В июне 2017 года против Шевчука возбудили пять уголовных дел: два эпизода получения взятки в крупном размере и три эпизода превышения должностных полномочий. Его признали виновным во всех инкриминируемых преступлениях.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в коррупции бывший так называемый "президент" оккупированного РФ Приднестровья Евгений Шевчук сбежал на подконтрольную Молдове территорию.

Напомним, 9 сентября 2016 года "президент" Приднестровья Евгений Шевчук подписал неконституционный документ О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года, согласно которому 97,1% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

 

Теги:   Евгений Шевчук Приднестровье

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