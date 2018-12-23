"Экс-главу" Приднестровья приговорили к 16 годам лишения свободы Сегодня, 11:28 3 Цей матеріал також доступний українською Фото: president.gospmr.ru Бывшего президента псевдореспублики ПМР заочно приговорили к 16 годам тюрьмы

Так называемый Верховный суд самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") заочно приговорил ее бывшего президента Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 600 млн приднестровских рублей (свыше 31 млн евро).

Об этом сообщил телеканал Первый Приднестровский.

В июне 2017 года против Шевчука возбудили пять уголовных дел: два эпизода получения взятки в крупном размере и три эпизода превышения должностных полномочий. Его признали виновным во всех инкриминируемых преступлениях.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в коррупции бывший так называемый "президент" оккупированного РФ Приднестровья Евгений Шевчук сбежал на подконтрольную Молдове территорию.

Напомним, 9 сентября 2016 года "президент" Приднестровья Евгений Шевчук подписал неконституционный документ О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года, согласно которому 97,1% жителей региона высказались за присоединение к РФ.