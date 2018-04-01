Экс-глава ЦРУ Майк Помпео официально вступил в должность госсекретаря США

Бывший директор ЦРУ Майкл Помпео официально вступил в должность государственного секретаря США в субботу, 31 марта. Об этом сообщает Голос Америки.

Майк Помпео пока не обнародовал собственную программу действий.

"В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, в Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попытается реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования", – отмечается в сообщении.

По данным американских СМИ, Помпео является жестким и консервативным политиком.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на эту должность кандидатуру экс-директора ЦРУ Майка Помпео.

Тиллерсон занимал должность госсекретаря с февраля 2017 года. По данным СМИ, Трамп и Тиллерсон разошлись во мнениях по поводу способов решения северокорейской проблемы, а также ряда других важных геополитических вопросов, включая ядерной соглашению с Ираном.

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