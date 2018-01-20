Экс-глава Пентагона рассказал, можно ли считать войну на Донбассе замороженным конфликтом

Экс-министр обороны США, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, Эштон Картер рассказал в интервью НВ, что не считает войну на Донбассе замороженным конфликтом.

По его словам, так нельзя, считать, хотя бы потому, что этот конфликт "попросту не заморожен".

"Военные действия продолжаются, украинские солдаты защищают суверенитет своей страны и местное население", - отметил Картер.

Кроме того, по словам экс-главы Пентагона, весь мир и тем более США не могут считать ситуацию с аннексией Крыма и контролем боевиков над Донбассом такой, которая может быть замороженной.

"Замороженный конфликт - это словосочетание из российского военно-политического лексикона. Это не западная концепция", - подчеркнул он.

Напомним, 21 декабря 2017 года издание The Washington Post сообщило со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

А незадолго до этого, 12 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете на 2018 финансовый год, который позволяет выделение $350 млн для предоставления Украине помощи в области безопасности, включая оборонную летальную помощь.

17 января 2018 года глава генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Украина уже проводит подготовку к приему и эксплуатации противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Читайте интервью с экс-главой Пентагона Эштоном Картером в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года