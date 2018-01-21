Экс-глава Пентагона о войне в Сирии: Россия только подливала масла в огонь

Эштон Картер считает, что гражданская война в Сирии в ближайшем будущем не закончится

Экс-министр обороны США Эштон Картер, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, рассказал в интервью НВ, что заявления России о том, что она будет бороться с терроризмом в Сирии, остались словами

"Наоборот, Россия только подливала масла в огонь войны. Так что гражданская война в ближайшем будущем не закончится, если только не будет достигнуто решение, которое отстранит Башара Асада от власти, необязательно насильственным путем", - заявил Картер.

По его словам, после этого власть будет передана новому сирийскому правительству. частью которого станет нынешняя оппозиция.

"Это сценарий, который Америка продвигала с самого начала, а россияне в свою очередь не сделали ничего для реализации этого плана", - подчеркнул экс-глава Пентагона.

Напомним, 16 ноября 2017 года Россия наложила вето на резолюцию о расследовании фактов использования химического оружия в Сирии.

21 ноября 2017 года во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в Сочи президент России Владимир Путин объявил об окончании военной операции в Сирии.

В тот же день в Госдепе США заявили, что недавний снимок, на котором глава Кремля Владимир Путин обнимается с президентом Сирии Башаром Асадом, говорит о том, что определенная ответственность за преступные действия Дамаска лежит и на Москве.

6 декабря генеральный штаб вооруженных сил РФ сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов Исламского государства.

3 января 2018 года в российских СМИ появилась информация об обстреле 31 декабря 2017 года в Сирии российской авиабазы Хмеймим, которую использует российская армия.

По данным СМИ, минометные удары со стороны исламистов уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С, один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов. При этом, "по неофициальным данным", более десяти военнослужащих получили ранения.

В Минобороны РФ заявили, что в результате этого обстрела погибли двое российских военнослужащих.

В то же время информацию об уничтожении семи самолетов и склада боеприпасов в Минобороны РФ назвали неправдивой.

Читайте интервью с экс-главой Пентагона Эштоном Картером в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года