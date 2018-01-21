Экс-глава Пентагона о войне в Сирии: Россия только подливала масла в огонь

Экс-министр обороны США Эштон Картер, руководивший Пентагоном во время президентства Барака Обамы, рассказал в интервью НВ, что заявления России о том, что она будет бороться с терроризмом в Сирии, остались словами
"Наоборот, Россия только подливала масла в огонь войны. Так что гражданская война в ближайшем будущем не закончится, если только не будет достигнуто решение, которое отстранит Башара Асада от власти, необязательно насильственным путем", - заявил Картер.
По его словам, после этого власть будет передана новому сирийскому правительству. частью которого станет нынешняя оппозиция.
"Это сценарий, который Америка продвигала с самого начала, а россияне в свою очередь не сделали ничего для реализации этого плана", - подчеркнул экс-глава Пентагона.
Напомним, 16 ноября 2017 года Россия наложила вето на резолюцию о расследовании фактов использования химического оружия в Сирии.
21 ноября 2017 года во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом в Сочи президент России Владимир Путин объявил об окончании военной операции в Сирии.
В тот же день в Госдепе США заявили, что недавний снимок, на котором глава Кремля Владимир Путин обнимается с президентом Сирии Башаром Асадом, говорит о том, что определенная ответственность за преступные действия Дамаска лежит и на Москве.
This photo is worth a thousand words. @AJEnglish #putin #assad https://t.co/5ljTWCeZHX pic.twitter.com/M8vXIwiPMF— Megan O'Toole (@megan_otoole) 21 ноября 2017 г.
6 декабря генеральный штаб вооруженных сил РФ сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов Исламского государства.
3 января 2018 года в российских СМИ появилась информация об обстреле 31 декабря 2017 года в Сирии российской авиабазы Хмеймим, которую использует российская армия.
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По данным СМИ, минометные удары со стороны исламистов уничтожили четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С, один военно-транспортный самолет Ан-72, а также склад боеприпасов. При этом, "по неофициальным данным", более десяти военнослужащих получили ранения.
В Минобороны РФ заявили, что в результате этого обстрела погибли двое российских военнослужащих.
В то же время информацию об уничтожении семи самолетов и склада боеприпасов в Минобороны РФ назвали неправдивой.
Читайте интервью с экс-главой Пентагона Эштоном Картером в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 19 января 2018 года
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