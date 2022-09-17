Экс-глава МИД Румынии расфантазировался о разделе Украины между четырьмя странами. Посольство назвало заявление «вопиющим нарушением» 17 сентября, 21:11 Андрей Марга (Фото:Ministry of Foreign Affairs Romania/flickr)

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что Украина должна уступить свои территории РФ, Венгрии, Польши и Румынии, повторив нарративы роспропаганды.



Об этом он сказал во время презентации своей книги 14 сентября, сообщает местный телеканал Digi24.

Экс-министр заявил, что у него «нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине», а мира в Европе, по его мнению, не будет, пока развязанную Россией войну страны не решат с помощью переговоров. В частности, Марга перечислил США, Германию и Китай. Также он думает, что Украине «до демократии еще далеко», и повторил тезисы роспропаганды о ее «разделе».

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«Мы находимся в совершенно особенной ситуации, и я это со всей ответственностью говорю, Украина находится в неестественных границах. Она должна отдать территории: Венгрии — Закарпатье, Польше — Галичина, Румынии — Буковина и России — Донбасс и Крым. Это территории других стран», — расфантазировался румынский экс-министр.

В посольстве Украины в Румынии заявили, что сожалеют из-за заявлений экс-министра, которые «подвергают сомнению базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ».



«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они являются особенно вопиющим нарушением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы», — подчеркнули в ведомстве.



Накануне на фоне успешного контрнаступления ВСУ глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что у России в войне с Украиной «столь серьезное преимущество», что она может объявить победу в любой момент.

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