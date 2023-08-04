«Политика гиен и шакалов». В Польше возник спор из-за напряженности в отношениях с Украиной 4 августа, 14:41 Яцек Чапутович (Фото:МИД Польши)

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, комментируя напряженность на фоне дипломатического скандала, сравнил отношения между Польшей и Украиной с миром животных, назвав ее «политикой гиен и шакалов».

Об этом он сказал в эфире Polsat News.

«Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. У нас такая политика гиен и шакалов», — сказал Чапутович.

Видео дня

Он заявил, что началом «бурных отношений» с Украиной стало неудачное заявление главы бюро по международной политике Польши Марцина Пшидача о неблагодарности украинцев за помощь Польше.

«Как чиновник среднего звена может требовать благодарности? Украинцы не понимали, что происходит», — сказал Чапутович.

Он подчеркнул, что когда сам был в Украине, то все выражали благодарность полякам.

«Только потом оказалось, что мы ждали каких-то действий, хотели осуждения волынского преступления. Украинцы на это отвечают «государство истекает кровью, а Польша в это время требует счета», — добавил он.

Действующий министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отреагировал на заявление своего предшественника. В опубликованном заявлении он резко раскритиковал слова Чапутовича, сказав, что они вызывают «самые категорические возражения».

«Это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей внешней службы, которая объединяет поколения польских дипломатов», — добавил он.

Министр иностранных дел Польши предположил, что теперь Чапутович «действует во вред государству».

«Верность является добродетелью свободного человека, а верность обществу и государству является обязанностью каждого гражданина, особенно высокого государственного служащего. К сожалению, господин Яцек Чапутович ошибочно решил, что выход на пенсию освобождает его от одного из самых основных обязательств», — сказал он.

Дипломатический скандал между Польшей и Украиной

Напряжение между Киевом и Варшавой возникло после того, как руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчин Пшидач заявил о «неблагодарности» Украины за помощь Польши.

В интервью польским СМИ он сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в течение последних месяцев и лет».

Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Из-за этого заявления посла Польши Бартоша Цихоцкого пригласили в МИД Украины, где сообщили, что слова Пшидача «не соответствуют действительности и являются неприемлемыми».

Президент Владимир Зеленский заверил, что никакие «политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

В свою очередь, премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий раскритиковал решение Министерства иностранных дел Украины вызвать польского посла.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, обсуждая планы предстоящей встречи с послом Украины, назвал состояние отношений между двумя странами «не самым лучшим».

По его словам, на это повлияли «заявления некоторых представителей украинской власти».

