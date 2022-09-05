«Хотят заморозить конфликт». Экс-глава МИД Литвы призвал Украину не садиться за стол переговоров с РФ 5 сентября, 09:29 Линас Линкявичюс (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что сейчас не стоит идти на переговоры с Россией, потому что для нее это шанс заморозить конфликт.

Об этом дипломат написал в Twitter.

«Кремль намекает на переговоры — значит, закончился порох и хотят заморозить оккупированные территории. Ни в коем случае нельзя давать им дышать», — заявил Линкявичюс.

Видео дня

Он также надеется на увеличение помощи от западных партнеров.

«Большие надежды на увеличение поставок оружия, особенно благодаря американскому ленд-лизу. Украину нужно очистить от России. Точка», — подчеркнул экс-министр.

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает возможности переговоров со страной-агрессором. Он подчеркивает: диалога не будет, пока Россия не перестанет обстреливать украинские города и убивать украинцев.



В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.