«Хотят заморозить конфликт». Экс-глава МИД Литвы призвал Украину не садиться за стол переговоров с РФ

5 сентября, 09:29
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Линас Линкявичюс (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Линас Линкявичюс (Фото:EU2017EE Estonian Presidency/www.flickr.com)

Экс-министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что сейчас не стоит идти на переговоры с Россией, потому что для нее это шанс заморозить конфликт.

Об этом дипломат написал в Twitter.

«Кремль намекает на переговоры — значит, закончился порох и хотят заморозить оккупированные территории. Ни в коем случае нельзя давать им дышать», — заявил Линкявичюс.

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Он также надеется на увеличение помощи от западных партнеров.

«Большие надежды на увеличение поставок оружия, особенно благодаря американскому ленд-лизу. Украину нужно очистить от России. Точка», — подчеркнул экс-министр.

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https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1566594166020243456

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает возможности переговоров со страной-агрессором. Он подчеркивает: диалога не будет, пока Россия не перестанет обстреливать украинские города и убивать украинцев.

https://www.youtube.com/embed/CishG48z6bY

В конце июня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность. Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Литва Украина Переговоры с Россией Война России против Украины

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