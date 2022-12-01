Война РФ против Украины закончится переговорами, но Зеленский и Путин к ним сейчас не готовы — экс-глава ЦРУ 1 декабря, 10:10 Владимир Зеленский и диктатор Путин (Фото:www.president.gov.ua/Sputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS)

Война России против Украины закончится переговорами, но президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин к ним сейчас не готовы, заявил экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

Об этом сообщает Bloomberg.

«До тех пор США, НАТО и западные союзники должны сделать все возможное, чтобы Украина могла освободить свою страну и защитить свой народ и инфраструктуру от российских ракет и иранских беспилотников», — сказал Петреус.

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По его словам, цель также должна состоять в том, чтобы сохранить экономику Украины и ускорить осознание Путиным того, что война не может продолжаться.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».