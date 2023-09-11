Экс-глава ЦРУ призвал США быстрее передать Украине дальнобойные ракеты и F-16
F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус призвал Вашингтон ускорить доставку истребителей F-16 в Украину, а также дальнобойные ракеты.
Об этом сообщает The Telegraph.
Дэвид Претреус отметил, что США должны предоставить дальнобойные ракеты ATACAMS, а другие лидеры должны увеличить объемы поставок Украине оружия большой дальности. По мнению экс-главы ЦРУ, ВСУ благодаря этому смогут изменить динамику войны.
«Я надеюсь, что США передадут ATACMS, что удвоит радиус действия того, что мы уже предоставили. И я надеюсь, что самолеты также смогут попасть на вооружение раньше, чем сейчас прогнозируется», — заявил Претреус
Он также призвал Швецию предложить Украине свои истребители Gripen. По его мнению, они больше подходят для работы на жестких взлетно-посадочных полосах, доступных украинским силам.
Истребители F-16 для Украины — что известно
США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.
В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начинают тренировки на F-16 в конце августа.
20 августа Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.
Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».
24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия.
Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.
Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.
США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.
Зеленский сообщал, что Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе.