Экс-глава ЦРУ призвал США быстрее передать Украине дальнобойные ракеты и F-16 11 сентября, 03:49 F-16 (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус призвал Вашингтон ускорить доставку истребителей F-16 в Украину, а также дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает The Telegraph.



Дэвид Претреус отметил, что США должны предоставить дальнобойные ракеты ATACAMS, а другие лидеры должны увеличить объемы поставок Украине оружия большой дальности. По мнению экс-главы ЦРУ, ВСУ благодаря этому смогут изменить динамику войны.

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«Я надеюсь, что США передадут ATACMS, что удвоит радиус действия того, что мы уже предоставили. И я надеюсь, что самолеты также смогут попасть на вооружение раньше, чем сейчас прогнозируется», — заявил Претреус

Он также призвал Швецию предложить Украине свои истребители Gripen. По его мнению, они больше подходят для работы на жестких взлетно-посадочных полосах, доступных украинским силам.

F-16 / Инфографика: NV

Истребители F-16 для Украины — что известно

США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили и в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начинают тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали предоставить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты уже обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции, а также в Дании.

Нидерланды и Румыния договорились создать тренировочный центр для украинских пилотов.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.

Зеленский сообщал, что Украине необходимо около 160 истребителей F-16, чтобы не дать России доминировать в воздухе.