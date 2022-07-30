«Большую часть, если не все». Украина сможет вернуть захваченные Россией территории — экс-глава ЦРУ 30 июля, 16:14 Дэвид Петреус (Фото:Reuters/Jason Reed)

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус считает, что Украина может вернуть территории, захваченные Россией за время полномасштабного вторжения.



Об этом он сказал в интервью Bild.

По словам Петреуса, для осуществления его прогноза необходима дальнейшая помощь Западу.

«Кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками за последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе, я думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее наступление России и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля», — сказал он.

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Генерал отметил, что считает "очень маловероятным" военный успех россиян, но он был бы «катастрофическим для европейской безопасности». По мнению Петреуса, в Североатлантическом альянсе это уже осознали.

«Считаю, что лидеры НАТО и не входящие в него западные страны признали это и делают необходимые шаги, чтобы Россия не смогла добиться успеха», — добавил он.

Накануне разведка Канады сообщила, что уже почти все подразделения армии РФ принимают участие в боевых действиях против Украины. Там рассказали, что сейчас силы РФ в Украине недостаточны для достижения их заявленной цели — устранения правительства в Киеве. Россия и дальше будет испытывать сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах, убеждены в разведке.

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