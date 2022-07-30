«Большую часть, если не все». Украина сможет вернуть захваченные Россией территории — экс-глава ЦРУ

30 июля, 16:14
Дэвид Петреус (Фото:Reuters/Jason Reed)

Дэвид Петреус (Фото:Reuters/Jason Reed)

Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус считает, что Украина может вернуть территории, захваченные Россией за время полномасштабного вторжения.

Об этом он сказал в интервью Bild.

По словам Петреуса, для осуществления его прогноза необходима дальнейшая помощь Западу.

Читайте также:

Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий, отмечают в Министерстве обороны Великобритании (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS) Взять Херсон. Западные СМИ — о стратегии, тактике и перспективах одной из самых амбициозных операций ВСУ в этой войне

«Кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками за последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе, я думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее наступление России и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля», — сказал он.

Видео дня

Генерал отметил, что считает "очень маловероятным" военный успех россиян, но он был бы «катастрофическим для европейской безопасности». По мнению Петреуса, в Североатлантическом альянсе это уже осознали.

«Считаю, что лидеры НАТО и не входящие в него западные страны признали это и делают необходимые шаги, чтобы Россия не смогла добиться успеха», — добавил он.

Накануне разведка Канады сообщила, что уже почти все подразделения армии РФ принимают участие в боевых действиях против Украины. Там рассказали, что сейчас силы РФ в Украине недостаточны для достижения их заявленной цели — устранения правительства в Киеве. Россия и дальше будет испытывать сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах, убеждены в разведке.

Основной наш успех – полное подавление противовоздушной обороны России – Дмитрий Снегирев
https://www.youtube.com/watch?v=-Ns2BAmA3PU
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дэвид Петреус Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Рисунок Ивана Малютина в газете Русское слово подводит итог запрету праздновать в Украине юбилей Тараса Шевченко в 1914 году. Риторика тогдашнего беспокойства в государственных кругах России была одинаковой с мотивацией Валуевского циркуляра (Фото:DR)
«Малорусский народ считаем нелепостью» /
Какова была настоящая причина запрета издавать на украинском в Российской империи даже Библию
30 июля, 15:36
События
Иван Компан
финансист, основатель First Kyiv Investment Club
Все ли так хорошо на рынках, как кажется?

Главным событием недели стало очередное заседание ФРС, где принимались решения о будущих направлениях монетарной политики. От них зависит судьба не только американских рынков ценных бумаг, но и глобальной финансовой системы.

30 июля, 13:30
Эксперты
Пять автомобилей мечты (Фото:motor.ru)
Сейчас или никогда /
Пять автомобилей вашей мечты, которые сегодня можно купить по цене до $15 тыс.
30 июля, 10:20
Выбор авто
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X