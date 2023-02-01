Путин знает, что «окно возможностей» для войск РФ на поле боя закрывается — экс-генсек НАТО 1 февраля, 08:54 Андерс Фог Расмуссен (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Российский диктатор Владимир Путин знает, что «окно возможностей» для войск РФ на поле боя закрывается, поэтому будет оказывать максимальное давление.

Об этом заявил экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет Укринформ.

По его словам, Европа продемонстрировала способность производить необходимый объем поставок вооружений, но «не время отдыхать, эта война еще далека от завершения».

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Расмуссен добавил, что после того как попытки разделить и запугать провалились, Путин пытается истощить Украину и Запад.

"Россия ответила на решение Рамштайна увеличением атак на украинские города. Поэтому вместо того, чтобы готовиться к весеннему наступлению, мы должны действовать в ответ на неизбежное наступление уже сейчас. Путин и его командиры знают, что "окно возможностей" на поле боя закрывается, и будут оказывать максимальное давление», - сказал экс-генсек.

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