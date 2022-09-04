​Экс-генсек НАТО призывает США не сомневаться с помощью Украине в объемах, необходимых для победы 4 сентября, 10:00 Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен (Фото:Anders Fogh Rasmussen / Facebook)

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США не сомневаться с помощью Украине в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир — из соображений, что это в интересах самих Соединенных Штатов.

Свои доводы он привел в комментарии для Foreign Policy.

Расмуссен отмечает, что нападение РФ на Украину актуализировало вопросы обороны для правительств европейских стран, а Финляндию и Швецию подтолкнуло к вступлению в НАТО.

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«Война показала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также показала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя более агрессивно», — пишет генсек.

Он отмечает, что главным стратегическим фокусом внимания для США является Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем, но заниматься этими вопросами будет труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.

«Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова», — аргументирует Расмуссен, косвенно вспомнив, что сам вовлечен в разработку идей гарантий безопасности для Украины как глава рабочей группы, по приглашению президента Владимира Зеленского.

«Работа группы еще продолжается, но уже сейчас ясно одно: лучшим сдерживанием от дальнейшей российской агрессии будет сильная с военной точки зрения Украина. Поэтому США и союзники должны предоставить все, в чем Украина нуждается для защиты своей независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого, лидер РФ Владимир Путин не остановится на Украине», — отмечает бывший генсек.

Он отмечает, что развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение, поскольку сейчас диктаторы во всем мире внимательно следят за тем, как Запад реагирует на ситуацию.

«Надвигается сложная зима и единство стран Запада предстанет перед испытаниями. Но Запад должен удвоить усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина одержит и победу, и дальнейший мир. Если потерпеть в этом неудачу - автократы во всем мире будут радоваться», - аргументирует Расмуссен.

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