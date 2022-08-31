«За пределом здравого смысла». Кто такой Наумов и как его может использовать Россия для «суда» над Зеленским — генерал-майор запаса СБУ 31 августа, 20:44 Эксклюзив НВ Экс-генерал СБУ Андрей Наумов подозревается в госизмене (Фото:Схемы / RFE/RL)

Издание The Insider сообщило, что экс-генерал СБУ Андрей Наумов, подозреваемый в госизмене за то, что, вероятно, предоставил врагу информацию о Чернобыльской зоне отчуждения, может получить убежище в РФ.

В Министерстве внутренних дел Сербии 30 августа опровергли данную информацию.

Однако чем Наумов может быть полезным России и как навредить Украине, Радио НВ выясняло вместе с генералом-майором запаса Службы безопасности Украины и бывшим заместителем председателя СБУ Виктором Ягуном.

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— Начнём с самой персоналии Наумова. Он долго продержался в СБУ, возглавлял службу внутренней безопасности. Насколько эта персона действительно владеет важной информацией и что это за история, когда Сербия вроде бы могла передать его россиянам?

— Это очень интересный персонаж. Он вообще никакого отношения к Службе безопасности не имел, пришел со стороны. Если кто-то думает, что он действительно сотрудник прокуратуры, то в прокуратуре он не имел никакого отношения к следствию или какой-либо оперативной работе. Он был обычным хозяйственником, чем и занимался в системе прокуратуры. Никакого опыта работы представителем спецслужб или правоохранительных органов у него не было. Но, имея какие-то связи, оказался в довольно привлекательной должности и использовал ее в полной мере.

Один из элементов использования его должности: они превратили управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины в главное управление, где создали специальное подразделение, которое фактически взяло под контроль таможенные переходы в Украине. Это было, по их мнению, специфическим шагом для контроля, против коррупции.



На самом деле, все понимали, что это был скрытый элемент коррупционной деятельности на тех переходах. И все это достаточно прозрачно освещали и журналисты, и некоторые сотрудники Службы, пострадавшие от деятельности этой персоны в Службе безопасности. Сами кадровые сотрудники Службы безопасности довольно негативно отнеслись к его появлению в Службе и приветствовали то, что он был уволен с этой должности.

— То есть это человек, организовавший внешний СБУшный надзор за таможенными переходами границы, и прямо там «снимала таксу». Это была организованная коррупционная схема по «крышеванию», я правильно вас понимаю?

— Именно так. И пребывание этого лица в Службе с каждым днем казалось абсурдным. Потому что вместо того чтобы действительно воевать за очищение рядов Службы от возможной агентуры врага, фактически происходило зарабатывание денег, причем не просто криминальное, а суперкриминальное.

— Может ли он иметь какую-нибудь информацию, которая будет ценная для России? Вроде бы Россия хочет провести трибунал или суд над президентом Владимиром Зеленским. И вроде бы в обмен на какие-либо показания в этом суде господина Наумова его могли бы перевезти в Россию. Что он может знать, чтобы быть полезным России?

— Он полезен не имеющейся или отсутствующей информацией. Он интересен россиянам прежде всего своей прошлой должностью. Они могут приписать ему любую информацию, любой инсайд, который они сами придумают, и он будет ее озвучивать и подтверждать.

Сама его персоналия уже говорит о том, что он может быть полезен как один из элементов пропаганды.

Он владел определенной информацией, которая входила в его служебные обязанности, мог знать о некоторых коррупционных действиях, возможно, сотрудников Службы, возможно, имел какие-то контакты в других службах. Он действительно обладал информацией и, возможно, помог россиянам [в захвате] Чернобыльской атомной электростанции, потому что входил в руководство Чернобыльской зоны и был причастен к так называемой группе Деркача, которая была [аффилирована] в Энергоатом и вокруг энергетических систем. Это все говорит о том, что он как ценный агент для России, возможно, нужен такой, какой есть, с той должностью, а что он будет озвучивать в России — это уже не важно.

— Россияне хотят «судить» Зеленского. Такой полет сознания или подсознания кажется немного странным. Можете объяснить, что это за история, зачем оно им и будет ли это хоть какие-то последствия? Это чисто пропагандистская история, которую покажет РИА Новости, Первый канал и на этом все закончится?

— Это все настолько абсурдно. В мире действительно не принято, чтобы одно государство судило действующего президента другого государства. Если это происходит, то осуществляющее это государство выходит уже за пределы не просто международных норм, что и так сделала Россия, а за пределы здравого смысла.

По идее, мы имеем все основания и можем проводить такие же «акции» в отношении и Путина, и Лукашенко. Мы же на это не идем, хоть и фиксируем все их преступные приказы и действия, и передаем их не своей юрисдикции, а международным судам.

Поэтому осуществление каких-либо судебных актов на территории России против действующего президента Украины — это больше пропагандистский шаг.

— А у Наумова могла быть какая-то агентурная информация, которая, по служебным полномочиям или даже по их рамкам, была получена им? Эта информация может быть полезна для российской разведки, спецслужб?

— Если бы у него было что-то, учитывая более чем дружеские отношения между Россией и Сербией, я думаю, что он уже давно был бы допрошен и всю информацию мог передать России и без передачи его физически в Москву.

Передача такой персоналии на официальном уровне из Сербии в Москву была бы не просто скандалом. Это был бы шаг, который в ближайшие годы точно исключил бы возможность включения Сербии в европейское сообщество. Сербы это хорошо понимают и не думаю, что пойдут на это.

Но я еще раз подчеркиваю: россиянами было бы использовано само присутствие Наумова. Что ему вложат в голову, что он там озвучит и подпишется под теми или иными фактами, уже не столь важно.

— То, что он перед самым началом вторжения бежал в европейском направлении, а не в российском — это была попытка спасти свои деньги? Иначе, если бы он действительно был ценным агентом, возможно, бежал бы в Россию?

— Или в Беларусь. Скорее всего, он пытался сохранить награбленное и добытое коррупционным путем. Говорят (не знаю, насколько это соответствует действительности) о его пребывании в Вене и контактах с [бизнесменом Дмитрием] Фирташем. Это тоже очень интересная информация, но она пока не имеет своего подтверждения.

Эти все его движения и поездки туда-сюда, кстати, могли быть инициированы и остающимися в Украине определенными чиновниками здесь. Но нужно проводить тщательное следствие — с кем он контактировал, с кем созванивался, кто ему помогал с выездом и тому подобное. Это чрезвычайно важная информация о возможности дальнейшего разоблачения российской агентуры на нашей территории.

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