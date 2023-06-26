Сохранил жизнь, но потерял Вагнера. У Пригожина сдали нервы, восстание не вызвало такой поддержки, на которую он надеялся — экс-директор ЦРУ 26 июня, 07:25 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прекратил бунт в России, потому что у него «сдали нервы», считает экс-директор ЦРУ Дэйвид Петреус.

«Ясно, что у Пригожина сдали нервы. Он был…почти в двух часах езды от окраин Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание, хоть и вызвало аплодисменты, не вызвало такой поддержки, на которую он рассчитывал. И снова он решил принять соглашение», — сказал Петреус CNN.

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По его словам, Пригожин сохранил свою жизнь, но потерял ЧВК Вагнера.

«Ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается», — сказал экс-директор ЦРУ.

Петреус считает, что события в России сделают Путина еще более уязвимым.

«Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления РФ. Кто знает, до чего это может довести сейчас», — сказал он.

Поход Вагнера на Москву. Чего хотел Пригожин

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Но конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше. Главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточном снабжении вагнеровцев боеприпасами.

На следующий день, 24 июня, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вскоре было опубликовано обращение российского диктатора Владимира Путина, в котором он назвал Пригожина «предателем « (не упоминая, правда, его фамилию) и сообщил, что вооруженные силы РФ получили приказ о «нейтрализации тех, кто организовал мятеж».

После этого колонны вагнеровцев на военной технике выдвинулись в направлении Москвы.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения.

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад», в полевые лагеря.

В Кремле вскоре заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уедет в Беларусь».