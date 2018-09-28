Экс-чиновник Пентагона: Украине трудно тягаться с РФ в Азовском море, стоит подумать о нестандартных решениях

Экс-помощник министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии, директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер считает, что к вызовам в Азовском море Украина должна подходить нестандартно.

Об этом Карпентер заявил в интервью DW, комментируя провокационные действия РФ в Азовском море.

По мнению Карпентера, Украине трудно тягаться с российским флотом в регионе Азовского моря, поэтому стоит подумать о нестандартных решениях.

"Сравнивать украинскую группировку с силами, которые есть у РФ в этом регионе, крайне трудно... Мне кажется, что надо подходить нестандартно, и Киев мог бы сделать ставку на больший по количеству флот, из меньших по размеру кораблей с противокорабельными ракетами. Это могло бы быть оптимальным вариантом. Впрочем, прежде чем переходить к конкретным шагам, следует иметь стратегию действий, чтобы помощь и инвестиции во флот были не напрасны", - подчеркнул Карпентер.

27 сентября в морском порту города Балтимор состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island. Украина получает катера бесплатно, но должна заплатить за транспортировку через Атлантику и за переоборудование. Ожидается, что Island прибудут в порт Одессы в августе-сентябре 2019 года.

25 сентября, два корабля ВМС Украины Донбасс и Корец прибыли в Мариуполь.ВМС Украины сообщили о попытке провокаций со стороны российских пограничников вблизи Мариуполя.

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23 сентября судна Донбасс и Корец прошли мост, соединяющий Таманский полуостров и оккупирован Крым (так называемый Крымский мост), а на следующий день прибыли в город Бердянск.

Путь из Черного в Азовское море проходит через фактически контролируемую РФ Керченский пролив. Однако в соответствии с соглашением от 2003 года, гражданские и военные суда под флагами Украины и РФ могут беспрепятственно проходить через пролив и идти в свои порты.

В последние месяцы Россия осуществляла регулярные попытки расширить зону своего влияния в Азовском море, блокируя и задерживая украинские корабли.