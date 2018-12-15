Экс-адвокат президента США Коэн утверждает, что нарушил закон по приказу Трампа Сегодня, 13:39 183 Цей матеріал також доступний українською Майкл Коэн

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трем годам лишения свободы, утверждает, что нарушил закон по прямому приказу американского президента. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал ABC.

По словам Коэна, он руководствовался "преданностью человеку, которому быть преданным не стоит", имея в виду Трампа.

Он также заявил, что его действия должны были скрыть "грязные дела" кандидата в президенты.

Коэн подтвердил, что в период избирательной кампании Трамп распорядился заплатить двум женщинам, которые утверждали, что имели интимную связь с действующим президентом США, опасаясь, что огласка скандала негативно скажется на его шансах быть избранным.

Трамп утверждает, что деньги не были взяты из фонда его избирательной кампании, поэтому о преступлении речь не идет.

В интервью Коэн также сказал, что Трамп не сообщил всей правды о возможных связях его штаба с РФ, однако не привел конкретных примеров.

Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату Коэну

Ранее Майкл Коэн сообщил, что врал в Конгрессе о переговорах Трампа о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower из-за опасений, что правда может навредить его клиенту. Согласно последним сведениям Коэна, переговоры еще продолжались, когда Трамп стал кандидатом в президенты.

Напомним, экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения.