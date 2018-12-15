Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Андрей Смирнов
Друг Медведчука захватил телевизор

Экс-адвокат президента США Коэн утверждает, что нарушил закон по приказу Трампа

Сегодня, 13:39
183
Цей матеріал також доступний українською

Майкл Коэн

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трем годам лишения свободы, утверждает, что нарушил закон по прямому приказу американского президента. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеканал ABC.

По словам Коэна, он руководствовался "преданностью человеку, которому быть преданным не стоит", имея в виду Трампа.

Он также заявил, что его действия должны были скрыть "грязные дела" кандидата в президенты.

Коэн подтвердил, что в период избирательной кампании Трамп распорядился заплатить двум женщинам, которые утверждали, что имели интимную связь с действующим президентом США, опасаясь, что огласка скандала негативно скажется на его шансах быть избранным.

Трамп утверждает, что деньги не были взяты из фонда его избирательной кампании, поэтому о преступлении речь не идет.

В интервью Коэн также сказал, что Трамп не сообщил всей правды о возможных связях его штаба с РФ, однако не привел конкретных примеров.

Трамп отреагировал на приговор своему экс-адвокату Коэну

Ранее Майкл Коэн сообщил, что врал в Конгрессе о переговорах Трампа о строительстве в Москве небоскреба Trump Tower из-за опасений, что правда может навредить его клиенту. Согласно последним сведениям Коэна, переговоры еще продолжались, когда Трамп стал кандидатом в президенты.

Напомним, экс-адвокат президента США приговорен судом Нью-Йорка к трем годам заключения.

Теги:   Майкл Коэн Дональд Трамп США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Вчера, 09:13

article_img
Конфликт на три страны. Что означает дело дочери основателя Huawei, задержанной в Канаде

Последние новости

Страны

Сегодня, 14:08

Brexit заходит в тупик – британский министр
События

Сегодня, 14:01

Возле Софийской площади горит киоск - соцсети
События

Сегодня, 13:44

В ДТП под Киевом погибла немолодая семейная пара

ТОП-3 мнений

Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
7201
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Владимир Дважды Красное Солнышко
3319
Андрей Илларионов - фото
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море
2093
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
11863
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8228
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
7201
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29013
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25132
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20690

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться