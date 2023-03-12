Сеть артельных мастерских. Как через год войны трансформировалась российская экономика — Преображенский 12 марта, 17:57 Иван Преображенский, российский политолог (Фото:DR)

Санкции против РФ из-за ее полномасштабной войны против Украины привели к быстрому упрощению российской экономики, заявил политолог Иван Преображенский в интервью NV.

По его словам, с одной стороны западные санкции консолидировали самую бедную и самую богатую части общества РФ вокруг российского диктатора Владимира Путина.



«Нижние слои включились прямо на патриотическом угаре в борьбе за флаг, а верхний слой – потому что никакой стратегии выхода у него нет», – пояснил политолог.

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Однако с другой стороны, ограничения привели к сильной трансформации российской экономики.

«Долгосрочный эффект будет таков, что российская экономика потеряла способность к росту. Для того, чтобы противостоять санкциям, она быстро упрощается. Она была действительно очень сложная, хоть и не очень рыночного типа. И она постепенно теряет всю эту сложность. Вместо сложных логистических и производственных цепочек возникает сеть артельных мастерских, условно говоря, она будет производить меньше, хуже, дольше и дороже, но она будет давать дополнительный ВВП, причем даже больше, чем заводы формально на душу населения», — сказал Преображенский.

Он добавил, что экономика страны-агрессора будет обеспечивать людей работой и создавать определенное экономическое движение, но при этом никакой модернизации и экономического роста не будет. Таким образом, создается не интенсивная, а экстенсивная экономика.

Ранее эксперты KSE Institute спрогнозировали, что сокращение реального ВВП России в 2023 году может достигнуть 6,1%. По данным аналитиков, долгосрочному экономическому росту РФ будут препятствовать потеря традиционных источников инвестиций и негативные настроения, влияющие на внутренний рынок.