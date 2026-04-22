В Кремле и российском правительстве признают проблемы в экономике РФ в 2026 году (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Резкий скачок цен на нефть , вызванный войной на Ближнем Востоке, вряд ли поможет российскому диктатору Владимиру Путину оживить вялую экономику России, находящуюся на грани рецессии, говорится в материале Bloomberg в среду, 22 апреля.

Аналитики признают, что подорожание нефти увеличивает экспортные доходы России до самого высокого с 2022 года уровня. Но это вряд ли приведет к ускорению роста экономики в условиях одних из самых высоких в мире расходов на заимствования.

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Bloomberg оценивает, что валовой внутренний продукт РФ, вероятно, сократился в первом квартале 2026 года после того, как объем производства упал почти на 2% в первые два месяца года, что станет первым квартальным спадом с начала 2023-го. В то же время индекс делового климата в России в прошлом месяце стал отрицательным впервые с 2022 года.

Даже российское правительство пессимистично относится к перспективе высоких цен на нефть. По словам лиц, знакомых с новым макроэкономическим прогнозом, который сейчас обсуждается, чиновники намерены оставить без изменений предположение о средней экспортной цены российской нефти на уровне 59 долларов за баррель на этот год, одновременно прогнозируя значительное укрепление рубля. Это означает, что поступления от нефти будут ниже, чем предусмотрено в бюджете, пишет агентство.

Фото: Bloomberg

«Хотя высокие цены на нефть, связанные с конфликтом в Иране, могут принести дополнительные 1−3 трлн рублей к бюджетным доходам в 2026 году, российская экономика сталкивается со значительными рисками, которых высокие цены на нефть не помогут избежать», — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

На прошлой неделе Путин публично признал, что экономика страны находится в затруднительном положении, и потребовал от министров и Центрального банка объяснить, почему рост замедляется.

Министр экономики России Максим Решетников назвал ситуацию «более сложной, чем в последние годы», из-за сильного рубля, высоких процентных ставок, дефицита рабочей силы и бюджетных ограничений.

«Наши текущие данные показывают, что эти резервы в значительной степени исчерпаны, это действительно так, и макроэкономическая ситуация значительно сложнее», — сказал российский министр.

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Высокие цены на нефть могут помочь российским экспортерам, на которых приходится примерно четверть бюджетных доходов, но они не могут компенсировать падение объемов производства и остановку инвестиций, указывает Bloomberg.

Согласно действующему законодательству, все дополнительные доходы от нефти, превышающие 59 долларов за баррель, направляются в Фонд национального благосостояния, тогда как закон о бюджете на 2026 год предусматривает, что этот фонд не будет использоваться для финансирования дефицита.

14 апреля Международное энергетическое агентство писало, что доходы России от нефти и нефтепродуктов в марте вдвое превысили показатели февраля, увеличившись до $19 млрд. Суммарный экспорт РФ вырос на 270 000 баррелей в день.

Газета Financial Times писала, что из-за серии успешных украинских ударов по российским портам на Балтике Москва потеряла около 970 млн долларов доходов от экспорта нефти за одну неделю.

13 апреля Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика окончательно вошла в рецессию. Наиболее показательным индикатором кризиса стала строительная отрасль.