Оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев объяснил NV, по какой причине Путин заговорил о сокращении «оборонных» расходов и что остается последней эфемерной надеждой Кремля на спасение государственной финансовой системы.

Две трети российской экономики уже находится в состоянии стагнации либо подошло к ней вплотную, сообщили 1 июля аналитики Службы внешней разведки Украины.

При этом Кремль недавно сделал гостайной данные о ключевых показателях экономики и внешней торговли. Параллельно Москва продолжает говорить об «устойчивости» финансовой системы РФ.

Если все хорошо, почему показатели засекретили, а российский диктатор вдруг заговорил о сокращении военных расходов? И какую правду скрывает Кремль?

Об этом NV поговорил с оппозиционным российским экономистом Вячеславом Ширяевым. Он специализируется на теме влияния макроэкономических процессов на благосостояние населения, а также известен своими детальными разборами тонкостей региональных бюджетов РФ.