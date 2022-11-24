«Останутся дымящиеся руины». Яковина спрогнозировал, когда Россию настигнет экономический крах 24 ноября, 19:48 Россия скатывается в позапрошлый век, считает Иван Яковина (Фото:Радио Свобода)

Экономика России как развитого государства начала XXI века неизбежно прекратит существование и перейдет в стадию XIX — начала XX века, полагает международный обозреватель Иван Яковина. Без союзников и возможности взять кредиты за рубежом крах наступит уже в ближайшие месяцы, сказал он в эфире Радио НВ.



По его словам, диктатор Владимир Путин надеялся, что Запад дрогнет и ни при каких обстоятельствах, особенно накануне зимы, не откажется от закупок российского газа и нефти. Однако произошло обратное: Европа за каких-то девять месяцев полностью избавилась от газовой зависимости.

Видео дня

Последствия будут катастрофическими для кремлевского режима: экономика РФ погибнет, «оставив после себя дымящиеся руины», предположил Яковина.

«Рискну сделать прогноз следующего содержания: в начале весны экономика Российской Федерации просто ляжет на бок, она прекратит свое существование в нынешнем виде как экономика относительно развитого государства начала XXI века. Она уже перейдет в какие-то экономические формы начала или середины XX века, а может даже и XIX, потому что, например, автомобилей не будет, на лошадей будут пересаживать людей или как-то так, потому что действительно большие проблемы с импортом автомобильной техники. Железная дорога потихоньку останавливается из-за нехватки подшипников, электротехника и всякая связь тоже может гикнуться в ближайшее время», — сказал он.

Способов быстро выправить ситуацию не существует, убежден журналист.

«Без союзников, без нефтедолларов, без золотовалютных резервов — резервы-то все они оставили на Западе, и Запад реквизировал их — без иностранной помощи и без возможности взять кредиты, с продолжающейся бесперспективной и уже точно проигранной войной спасти ситуацию в экономике Россия не сможет», — отметил Яковина.

По его мнению, именно поэтому сейчас Россия изо всех сил просит переговоров: лишь бы получить передышку и попытаться разобраться хотя бы с частью проблем, которые сейчас навалились на российскую экономику и политику.