Погибли миллионы животных, сожжены леса. Зеленский на саммите G20 озвучил колоссальные масштабы экоцида в Украине, вызванного вторжением РФ 15 ноября, 09:26 Удары РФ по объектам критической инфраструктуры провоцируют масштабные пожары, в воздух попадают тонны опасных веществ (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на саммите G20 озвучил колоссальные масштабы влияния вторжения РФ на экологию Украины, назвав действия оккупантов экоцидом.

По словам украинского президента, в результате боевых действий сожжены гектары леса и погибли миллионы домашних и диких животных.

Зеленский сказал, что невозможно точно счесть объем загрязнений атмосферы от сожженных нефтебаз и других пожаров.

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«А еще — взорванные сооружения, сожженные химические предприятия, множество захоронений убитых животных. Просто представьте это: в результате российской агрессии погибли шесть миллионов домашних животных. Это официальные данные. Уничтожены не менее 50 тысяч дельфинов в Черном море. Тысячи гектаров почвы загрязнены вредными веществами. Большинство из них — это плодородные почвы. Были плодородные почвы», — сказал он участникам саммита в Индонезии.

Зеленский добавил, что сожжены миллионы гектаров леса, а почти 200 тысяч гектаров украинской земли загрязнены неразорвавшимися минами и снарядами.

Десятки угольных шахт затоплены российскими оккупантами, что несет угрозу не только для рек Донецкой области, но и для всего Черноморского бассейна.

Зеленский призвал создать платформу для оценки ущерба окружающей среде от войны России против Украины.

«Должны найти и общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни, и эхо войны еще долго будет сохраняться — во взрывах мин, которые будут уносить жизни детей и взрослых, в загрязнении воды, почвы и атмосферы», — резюмировал украинский президент.

В начале ноября в Счетной палате Украины заявили, что российские военные нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн.

Ежедневно из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. Согласно подсчетам, с начала полномасштабного вторжения войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн. В 2021-м и 2020-м фиксировали только 2,2 млн тонн за год.

С начала полномасштабного вторжения РФ ученые также фиксируют резкое увеличение случаев гибели дельфинов в акватории Черного и Азовского морей. Их массовую гибель расследует Офис генпрокурора.



