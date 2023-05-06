В Евросоюзе требуют привлечь РФ к уголовной ответственности за экоцид в Украине

6 мая, 00:40
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Ликвидация взрывоопасных предметов (Фото:КМВА)

Ликвидация взрывоопасных предметов (Фото:КМВА)

Социально-экономический комитет призвал Европейский союз привлечь к уголовной ответственности Россию за преступление экоцида во время вторжения в Украину.

Об этом говорится на сайте Комитета.

На пленарном заседании комитет призвал Европейский союз задокументировать и оценить последствия вторжения России в Украину на окружающую среду, чтобы содействовать справедливому послевоенному обновлению окружающей среды.

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«Социально-экономический комитет вместе с Европейским парламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением по законодательству ЕС. СЭК считает, что это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить подобные экологические катастрофы в будущем», — говорится в заявлении.

По данным, которые приводит социально-экономический комитет ЕС, российская агрессия привела к уничтожению больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды. Отмечается, что на Украину приходится 35% биоразнообразия Европы.

Как сообщалось, из-за полномасштабного вторжения РФ ущерб экологии Украины составляет по меньшей мере на сумму в 2 триллиона гривен. Так оценили последствия в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Евросоюз Экология Война в Украине Война России против Украины Экоцид

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