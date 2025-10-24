В Киев прибыла министр экономики Германии, чтобы оценить потребности Украины в восстановлении энергетики

Екатерина Райхе отметила, что Украине нужна помощь для восстановления и обеспечения энергоснабжения (Фото: REUTERS/Annegret Hilse)

Министр экономики Германии Екатерина Райхе в пятницу, 24 декабря, прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает Reuters .

«Украина сталкивается со своей четвертой зимой во время войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что ставит под серьезную угрозу обеспечение электроэнергией и теплом зимой», — сказала Райхе в Киеве, куда она приехала с бизнес-делегацией.

Она отметила, что Украине нужна срочная помощь для восстановления и обеспечения энергоснабжения.

Рейхе пообещала во время своего визита в Киев выяснить, как Германия может предоставить Украине более конкретную и эффективную поддержку в этой сфере.

Кроме сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры, министр также планирует сосредоточиться на расширении немецко-украинского сотрудничества в сфере обороны.

«Политика безопасности всегда является также экономической политикой», — подчеркнула она, отметив, что ее целью является сближение немецких и украинских оборонных компаний.

15 октября во время заседания Рамштайн министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом масштабном пакете помощи для Украины на более чем 2 миллиарда евро.