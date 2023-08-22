ЕС частично компенсирует расходы странам-членам блока, которые предоставят Украине истребители F-16
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Фото:Johanna Geron / Reuters)
Европейский Союз профинансирует часть стоимости истребителей F-16, которые страны-члены блока предоставят Украине.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Europa Press.
Он также отреагировал на предоставление США согласия Дании и Нидерландам на отправку самолетов F-16 Украине, объяснив, что это «не является результатом соглашения с ЕС», но является «более или менее двусторонними решениями нескольких стран, которые создали группу для координации своих действий».
Однако он подчеркнул, что ЕС «уверенно» профинансирует «часть» расходов, если будет такой запрос от стран-инициаторов.
Боррель выразил надежду, что истребители могут оказать поддержку Украине, но признал, что они нескоро будут задействованы в боевых действиях, поскольку сначала нужна соответствующая подготовка пилотов, а это требует «длительной работы».
«Но чем быстрее начнем, тем лучше», — добавил Боррель.
Он также отметил, что Украина давно нуждалась в такой «поддержке с воздуха» и дальнобойных ракет, которые, по его мнению, «были бы очень нужны», чтобы остановить Россию от обстрелов украинских городов без возможности нанесения ответных ударов.
Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.
В Пентагоне заявили, что США готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с процессом обучения.
21 августа Зеленский, после визита саммита Украина-Балканы в Афинах, заявил, что Греция также будет участвовать в обучении украинских пилотов на самолетах F-16.