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Его цель - выиграть время: Болтон заявил, что вести переговоры с Мадуро бессмысленно

Сегодня, 23:15
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ЕРА

Николас Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вести переговоры с непризнанным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не имеет смысла.

Об этом Болтон заявил в Twitter.

"С Мадуро и его подручными не будет хороших честных переговоров. Раз за разом Мадуро демонстрировал, что он никогда не будет вести переговоры из чистых побуждений, и его единственная цель - выиграть еще время", - сказал он.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Венесуэла США Николас Мадуро

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