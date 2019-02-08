Его цель - выиграть время: Болтон заявил, что вести переговоры с Мадуро бессмысленно Сегодня, 23:15 208 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Николас Мадуро ЕРА

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что вести переговоры с непризнанным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро не имеет смысла.

Об этом Болтон заявил в Twitter.

"С Мадуро и его подручными не будет хороших честных переговоров. Раз за разом Мадуро демонстрировал, что он никогда не будет вести переговоры из чистых побуждений, и его единственная цель - выиграть еще время", - сказал он.

There are no good faith negotiations with Maduro and his cronies. Time and again, Maduro has shown he will never negotiate in good faith, and his only intent is to stall for more time. Today is the one year anniversary of the failed dialogue in the Dominican Republic. 8 февраля 2019 г.

Ранее, Мадуро раскритиковал признание странами ЕС Хуана Гуайдо в качестве временного президента страны.

4 февраля Германия, Великобритания, Франция, Испания, а также Швеция, Чехия и Финляндия признали оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Такое решение было обусловлено отказом Николаса Мадуро назначить новые президентские выборы в течение установленного 8-дневного срока.

23 января лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.